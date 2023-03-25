Китай не проявил интереса к желанию Байдена поговорить с Си Цзиньпином – СМИ

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В Китае не демонстрируют заинтересованности в организации телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Согласно данным источников, несмотря на усилия дипломатов США, китайская сторона демонстрирует "малую заинтересованность" в том, чтобы договориться о новом контакте двух лидеров.

В материале отмечается, что личная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и члена Политбюро ЦК КПК Ван И, которая состоялась в феврале в Мюнхене, не привела к снижению напряженности между Вашингтоном и Пекином.

"Источник, осведомленный об этом разговоре, охарактеризовал его как самый антагонистический контакт США и Китая после непростых переговоров на Аляске на начальном этапе работы администрации Байдена", – сообщается в статье.

В агентстве отмечают, что разговор между Си Цзиньпином и Байденом мог бы помочь нормализации отношений между США и Китаем. В прошлый раз лидеры двух стран встречались на саммите G20 на Бали в ноябре прошлого года.

До этого в Белом доме подтвердили намерение Байдена провести разговор с Си Цзиньпином. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что на данный момент администрации США "нечего подтвердить или анонсировать" по поводу будущего разговора.

Ранее сообщалось, что США и Канада опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что рассматривают Китай как серьезный долгосрочный вызов существующему мировому порядку. Страны при этом намерены сотрудничать с КНР в областях взаимного интереса.

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