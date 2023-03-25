Экс-советник Пентагона назвал самый опасный сценарий развития украинского конфликта

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал самый опасный сценарий развития на Украине. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

Макгрегор заявил, что катастрофой станет вторжение Польши на Украину в качестве ответной реакции на серию крупных поражений Вооруженных сил Украины от армии России.

"Я думаю, что это крайне опасное решение. Чем дольше все это продлится, тем больше появится возможности для глупых действий" – сказал он.

Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский сообщил, что Варшава может вступить в прямое противостояние с Москвой, если Киев проиграет. Он заявил, что если Украина не сможет защитить свою независимость, то у Польши "не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт".

В посольстве Польши во Франции заявили, что слова посла были неверно интерпретированы и вырваны из контекста. В дипмиссии сообщили, что Росцишевский лишь предупредил о последствиях в случае поражения Украины и якобы возможном втягивании Россией в конфликт других европейских стран.

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