Средства ПВО уничтожили две авиаракеты ВСУ над Черным морем – Минобороны

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Российские средства ПВО уничтожили две украинские авиационные ракеты над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

Таким образом, они предотвратили очередную попытку Киева атаковать объекты на территории России. Попытка была пресечена около 19:00.

Ранее командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны Сергею Шойгу, что в ходе освобождения Авдеевки украинские силы были отброшены с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Он также подчеркнул, что российская армия продолжает продвигаться вперед.

До этого сообщалось, что система противовоздушной обороны перехватила бомбу JDAM и ликвидировала 92 украинских дрона за сутки.



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