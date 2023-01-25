В партии Эрдогана заявили, что не рассматривают вариант выхода из НАТО

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Анкара не рассматривает выход из НАТО, сообщил пресс-секретарь Партии справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Турции, Омер Челик в интервью телеканалу CNN Turk.

По его словам, Турция сталкивается с подобными призывами на каждых выборах. Он подчеркнул, что это не те вещи, по поводу которых Анкара будет переживать.

"Слова тех, кто говорит о необходимости исключить Турцию из НАТО, неразумны. Об этом не может быть и речи. Мы являемся одной из стран – основательниц НАТО. Они не имеют права говорить об этом. То, о чем они говорят, было бы роскошью для НАТО", – заключил Челик.

Ранее зампредседателя турецкой партии "Родина" Этхем Санджак предположил, что страна может выйти из Североатлантического альянса через полгода из-за провокаций против Анкары. Санджак также заявил, что Турцию пытаются втянуть в "водоворот на Ближнем Востоке". Кроме того, он напомнил про акцию против Корана в Швеции.

После этого турецкий политолог Исмаил Тогрул заявил, что Турция не собирается выходить из НАТО, несмотря на антинатовские настроения в стране. По его словам, выход из Альянса стал бы большой ошибкой для страны. Выступление отдельных политиков он назвал ерундой. Также политолог считает, что вся эта ситуация никак не помешает Эрдогану на выборах и даже может сыграть на руку, поскольку в стране не любят, когда кто-то вмешивается в их дела.

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