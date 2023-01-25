Пушилин рассказал, что подразделения "Вагнера" продвигаются в Артемовске

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Подразделения "Вагнера" продвигаются в Артемовске (Бахмуте), сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Но подразделения, в частности "Вагнера", в самом Артемовске продвигаются, и бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно удерживались противником", – цитируют слова Пушилина РИА Новости.

Пушилин отметил, что в городе ведутся ожесточенные военные действия.

Ранее он заявил, что для Вооруженных сил Украины перерезаны практически все дороги в Артемовск. Он отметил, что в самом городе все еще идут тяжелые бои – ВСУ сопротивляются и перебрасывают туда дополнительные резервы и технику.

Кроме того, врио главы ДНР отмечал, что предпосылок к отступлению ВСУ нет. Пушилин сказал, что российские войска делают все возможное для освобождения города.



Пушилин сообщил, что у ВСУ осталась только одна дорога для попадания в Артемовск

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