Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

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Воздушную тревогу объявили в нескольких центральных и восточных регионах Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.

В частности, сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Сумской областях. Также предупреждение сработало в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

16 декабря высокоточными ракетами был нанесен массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам украинской энергетики. В Минобороны РФ рассказали о достижении поставленных целей и нарушении логистики Вооруженный сил Украины.

Российская сторона начала проводить атаку по объектам киевской инфраструктуры, в том числе энергетической, 10 октября. Решение об ударах было принято после теракта на Крымском мосту.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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