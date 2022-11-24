Лукашенко высказался о заказчиках расстрела ВСУ российских военнопленных

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинская сторона, расстреляв пленных российских военнослужащих, идет на эскалацию конфликта с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

"Что решала казнь российских ребят? Они что, хотели еще раз возбудить русского человека? Они это сделали. Они делают все для эскалации, и это настораживает", – заявил белорусский лидер на полях саммита ОДКБ.

По мнению Лукашенко, действия украинцев обусловлены влиянием США. Президент Белоруссии заявил, что "самостоятельные умные люди так не поступают".

Ранее Минобороны РФ заявило, что украинские военные намеренно расстреляли более 10 российских военнопленных. В Сети распространилось видео, на котором видно, как бойцы ВСУ требуют от россиян сдать оружие, после чего укладывают их на землю и расстреливают.

Накануне Россия потребовала от ОБСЕ реакции по факту убийства раненых военных на Украине. При этом российская сторона отметила, что в профильные международные инстанции были направлены свидетельства нарушения международных норм.

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