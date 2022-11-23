Слуцкий назвал действия Генпрокуратуры Украины лицемерной попыткой оправдания палачей

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Обвинения прокуратуры Украины в адрес российских военнослужащих, расстрелянных украинскими силовиками после сдачи в плен, являются лицемерной попыткой оправдания палачей, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Киев, обвиняя в вероломстве и нарушении "законов войны" расстрелянных российских пленных, идет прямо по американским шаблонам. Видимо в Госдепе, наконец, "изучили" видео зверской расправы со стороны ВСУ и направили соответствующие "инструкции" режиму [президента Украины Владимира] Зеленского", – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Слуцкий добавил, что видео с убитыми российскими пленными облетело весь мир, поэтому замолчать военные преступления киевской власти не смогли даже ангажированные Западом СМИ.

Депутат подчеркнул, что убийцы безоружных российских пленных не должны уйти от справедливого возмездия. Найти и отдать преступников под трибунал не помешают никакие манипуляции с трактовкой "законов войны", заявил Слуцкий.

Накануне украинская прокуратура обвинила в "нарушении законов войны" и "вероломстве" российских военнослужащих, расстрелянных после сдачи в плен украинскими силовиками.

Ранее в Сети начало распространяться видео с расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками. На кадрах видно, как солдаты ВСУ вынуждают их сдаться, на что в ответ бойцы ВС РФ бросают оружие. После этого украинские военные заставили пленных лечь на землю, а затем их расстреляли.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве уточнили, что кадры были сняты в конце марта – начале апреля.

22 ноября Госдума приняла заявление палаты, содержащее призыв к мировым парламентам осудить преступления ВСУ в отношении российских солдат. Депутат ГД назвали расстрел военнопленных РФ проявлением "нацисткой сущности киевской власти".



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