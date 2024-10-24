Одноразовые вейпы запретят в рамках защиты детей в Великобритании в 2025 году

Фото: 123RF/litunyaroslav

Правительство Великобритании планирует ввести запрет на продажу одноразовых электронных сигарет и вейпов по всей стране с лета 2025 года в рамках мер по защите детей от формирования зависимости от ароматизированных табачных устройств. Об этом сообщает Independent.

Производители одноразовых вейпов и электронных сигарет должны будут избавиться от своих запасов до 1 июня 2025 года. Ожидается, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия последуют этому примеру.

Как отмечает издание, в стране за последние три года количество детей, которые курят электронные сигареты, увеличилось втрое, а 9% из них составляют дети в возрасте от 11 до 15 лет.

"Мы знаем, что одноразовые табачные устройства выбирают большинство детей, которые сегодня курят. Запрет на них не позволит им попасть в руки уязвимых молодых людей", – отметил министр здравоохранения Эндрю Гвинн.

Власти также выразили мнение, что ограничение использования одноразовых электронных сигарет и вейпов поможет снизить их негативное влияние на окружающую среду, так как они расходуют ценные ресурсы и загрязняют города, парки и деревни.

Между тем Минздрав РФ поддержал инициативы, направленные на сокращение потребления никотина. Одна из них – запрет на продажу табачной и другой подобной продукции россиянам, родившимся после 2009 года. В ведомстве уточнили, что сейчас проект официального отзыва кабмина находится в процессе проработки с заинтересованными органами исполнительной власти.

Российские депутаты подчеркнули, что контролировать запрет продажи табака родившимся после 31 декабря 2009 года будет сложно. Так, если на кассе будет стоять человек 2010 года, а рядом с ним 2008-го, он может ему купить табачную продукцию.