The Lancet Public Health: запрет на табак может спасти от смерти 1,2 млн человек

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Ученые Университета Сантьяго-де-Компостела и Международное агентство по изучению рака (МАИР) провели исследование, показавшее, что введение запрета на продажу табачных изделий может спасти жизни 1,2 миллиона человек по всему миру. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на опубликованные результаты работы в журнале The Lancet Public Health.

Во время исследования ученые разработали модель, которая фокусируется на запрете на приобретение табака для тех, кто родился в период с 2006 по 2010 год. Согласно их прогнозам, введение подобного запрета может значительно сократить количество смертей, особенно в странах с низким и средним доходом.

Для достижения результатов специалисты проанализировали данные о смертности от рака легких, собранные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 82 странах. Полный запрет курения для молодых людей мог бы предотвратить 40,2% всех летальных случаев от рака легких в рассматриваемой возрастной группе. Для мужчин этот показатель составил бы 45,8%, для женщин – 30,9%.

Исследователи подчеркнули, что такие меры могут значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения и продлить жизнь миллионам людей.

Ранее СМИ писали, что в России могут запретить продажу табачной и никотиносодержащей продукции тем, кто родился после 31 декабря 2009 года. Инициатива принадлежит депутатам Госдумы. По их словам, это позволит свести к минимуму число курильщиков среди молодежи, а в перспективе – практически полностью искоренить заболеваемость и смертность от болезней, связанных с употреблением табака.