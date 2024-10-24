Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские солдаты группировки войск "Южная" уничтожили пункт временной дислокации отряда БПЛА ВСУ в Курахове. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен авиабомбой ФАБ-3000. В результате были уничтожены около 50 операторов и инструкторов, а также 7 единиц вооружения и военной техники украинской армии, уточнили в оборонном ведомстве.

Накануне спецназ Росгвардии пресек проникновение на автомобиле украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в один из лесов Курской области. Оператор БПЛА следил за перемещением машины украинской ДРГ до определенной противником точки спешивания. В результате с помощью FPV-дрона по украинским военнослужащим был нанесен удар, который позволил ликвидировать украинскую ДРГ.

Кроме того, военнослужащие российской группировки войск "Центр" ликвидировали двух наемников из Британии во время освобождения населенного пункта Михайловка в ДНР. Известно, что в лесополосах на подходе к населенному пункту противник размещался в укрепленных блиндажах, а в самой Михайловке – в домах мирных жителей.