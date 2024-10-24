NYT: Эрдоган стал самым неординарным лидером на саммите БРИКС

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал самым неординарным и "непохожим на остальных" гостей саммита БРИКС в Казани, так как он был единственным представителем страны НАТО. Об этом сообщает издание The New York Times.

В статье отмечается, что такая особенность Эрдогана объясняется результатом многолетнего "лавирования" между странами Запада и Востока. Анкара остается партнером Североатлантического альянса и продает оружие Украине, однако отказалась присоединяться к антироссийским санкциям и увеличила торговлю с Москвой.

По мнению экспертов, Эрдоган готов сотрудничать с различными государствами, чтобы Турция могла существовать в новом многополярном мире на фоне упадка США.

Саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября. Туда прибыли представители шести международных организаций и 36 стран, в том числе Эрдоган.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что Турция имеет право сотрудничать со странами БРИКС. По его словам, такое взаимодействие не будет противоречить членству страны в НАТО.