В "Росэнергоатоме" рассказали о возможных последствиях применения Украиной "грязной бомбы"

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Если Киев решится на применение "грязной бомбы", последствия этого затронут десятки тысяч людей, а попавшие в зону поражения территории загрязнятся на срок от 30 до 50 лет, сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, существует много факторов, которые об этом говорят, но заражение однозначно будет и поразит десятки тысяч людей. Также, по его мнению, применение грязной атомной бомбы в несколько раз увеличит риск мировой ядерной войны.

"Как бы это грубо ни звучало, жизни людей, которые будут погублены в результате применения этой самой грязной ядерной бомбы, – это лишь малая доля того, что может случиться потом. А потом у нелюдей, которые заказывают подобного рода варварские эксперименты, развяжутся руки, и они влезут в этот конфликт по полной программе, масштабно и с применением таких сил и средств, что тогда уже риск ядерной войны, третьей мировой возрастет многократно и превратится в реальную угрозу. Это очень реально", – заявил Карчаа.

Накануне Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с главами Минобороны Великобритании, Турции, Франции и с шефом Пентагона. Он сообщил им о возможных провокациях со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

Начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что украинская сторона может спрятать подрыв "грязной бомбы" под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.

Он отметил, что, если "грязную бомбу" используют, число радиоактивных изотопов в воздухе будет определено впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, которые установлены в Европе. После же они смогут обвинить Россию в применении ядерного оружия.

Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай, если ВСУ подорвут "грязную бомбу".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" реальна, несмотря на то что некоторые страны отказываются верить в нее.



Эксперт оценил возможность применения Украиной "грязной бомбы"

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