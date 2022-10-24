10:33Политика
В МИД Великобритании заявили, что новым премьером должен стать Риши Сунак
Фото: AP/David Cliff
Британский кабмин должен возглавить бывший министр финансов Риши Сунак. Такое мнение выразил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.
"Мы сталкиваемся с вызовами как дома, так и за рубежом. Я говорил, что возглавить правительство должен человек с опытом, и по-прежнему выступаю именно за это. Кандидатом, который обладает наибольшим опытом, без сомнения, является Риши Сунак", – написал он в своем Twitter-аккаунте.
Клеверли уточнил, что поддержит Сунака и отдаст голос за него.
20 октября Лиз Трасс заявила, что покидает пост премьер-министра Великобритании. Она пробыла на должности 44 дня. Такое решение политик объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями.
Сообщалось, что выборы нового главы проведут до 28 октября. Если все пойдет без ошибок, то нового председателя могут назначить уже 31 октября.
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