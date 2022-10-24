В МИД Великобритании заявили, что новым премьером должен стать Риши Сунак

Фото: AP/David Cliff

Британский кабмин должен возглавить бывший министр финансов Риши Сунак. Такое мнение выразил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

"Мы сталкиваемся с вызовами как дома, так и за рубежом. Я говорил, что возглавить правительство должен человек с опытом, и по-прежнему выступаю именно за это. Кандидатом, который обладает наибольшим опытом, без сомнения, является Риши Сунак", – написал он в своем Twitter-аккаунте.

Клеверли уточнил, что поддержит Сунака и отдаст голос за него.

20 октября Лиз Трасс заявила, что покидает пост премьер-министра Великобритании. Она пробыла на должности 44 дня. Такое решение политик объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями.

Сообщалось, что выборы нового главы проведут до 28 октября. Если все пойдет без ошибок, то нового председателя могут назначить уже 31 октября.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!