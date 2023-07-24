Белый дом заявил, что не поддерживает украинские атаки внутри России

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Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала налет беспилотников на Москву, и сообщила, что США не поддерживают атаки украинских сил внутри России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России", – заявила Жан-Пьер на брифинге.

Она добавила, что подвергшийся атаке беспилотников Крым, с точки зрения США, является территорией Украины. По ее словам, ответственность за конфликт несет Россия, которая может вывести войска и быстро восстановить мир.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 24 июля около 04:00 в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Впоследствии он уточнил, что жителям пострадавших при атаке БПЛА домов на Комсомольском проспекте окажут помощь.

По его словам, из-за взрыва беспилотника выбито несколько окон, а устранить все последствия происшествия жителям помогут "максимально быстро".

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