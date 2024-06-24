Associated Press: США выделят очередной транш военной помощи Украине

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Власти США собираются 25 июня объявить о выделении очередного транша военной помощи Украине на 150 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на высокопоставленных американских официальных лиц сообщает агентство Associated Press.

Согласно источникам агентства, новый пакет помощи будет включать в себя боеприпасы для ВСУ, в том числе ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS. Собеседники агентства отказались уточнить, будут ли переданы Киеву дополнительные ракеты ATACMS, однако сообщили, что в данный пакет помощи не будут включены кассетные боеприпасы.

Ранее сообщалось, что Великобритания предоставит Украине очередной пакет помощи на сумму до 309 миллионов долларов. В Лондоне заявили, что данная помощь выделяется для удовлетворения неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей Киева.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что каждая поставка вооружений Украине приводит к очередному витку напряженности в конфликте. Он подчеркнул, что ответственность за это лежит на государствах, которые инициируют такое развитие событий.