Российская армия дойдет до Львова, если понадобится – Медведев

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия дойдет и до Львова в рамках спецоперации на Украине, если будет такая необходимость, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он сказал в интервью российским СМИ.

"Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти – значит, надо идти до Киева, если до Львова – значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу", – высказался зампред.

Ранее Медведев отметил, что российская сторона не могла допустить того, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса. Он рассказал, что РФ спрашивала у Запада, как он может обсуждать вступление Украины в НАТО, если эта страна занимается производством ракет, а также владела ядерным комплексом.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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