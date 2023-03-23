Россия не могла допустить вступления Украины в НАТО – Медведев

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что российская сторона не могла допустить того, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса.

"Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны – мы этого принять не можем", – сказал он в интервью представителям российских СМИ.

Зампредседателя рассказал, что РФ спрашивала у Запада, как он может обсуждать вступление Украины в НАТО, если эта страна занимается производством ракет, а также владела ядерным комплексом.

Нельзя было допустить, чтобы соседнее государство стало частью недружественного блока, а также сохраняло намерения производить ядерное оружие, объяснил Медведев. Россия не могла с этим смириться, подчеркнул он.

По его словам, здесь необходимо учитывать и тот момент, что между РФ и Украиной существует конфликт по Крыму.

В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО. Он подчеркивал, что подобным действием Украина делает определяющий шаг.

Позднее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина когда-нибудь войдет в НАТО, однако ее положение отличается от Финляндии и Швеции. Данные страны, по его словам, получили одобрение государств – членов организации.



Украина попросила США помочь разобраться в российском вооружении

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!