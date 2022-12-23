Конфликт на Украине может ожесточиться под действием политики США – СМИ

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Боевые действия на Украине могут приобрести более жесткий и интенсивный характер из-за дополнительной поддержки со стороны США. Об этом сообщает Global Times.

"Конфликт может стать еще более жестким и интенсивным, поскольку Вашингтон не прекращает своего участия", – говорится в материале.

Авторы статьи считают, что путем поставок военной помощи Украине Штаты пытаются наладить миропорядок, в котором выполняют функции главенствующего звена. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон также стала сигналом о намерении продолжить боевые действия.

При этом журналист Bloomberg заявил, что визит украинского лидера в столицу США не сигнализирует об успехах армии. Он считает, что при хорошем обстоятельстве дел на Украине Зеленский бы не встретился с американским лидером Джо Байденом.

Встреча глав двух государств состоялась 21 декабря. В ходе нее Байден в очередной раз заверил Зеленского в продолжении военной поддержки Украины. Также американский лидер анонсировал передачу Киеву нового пакета военной помощи, включающего ЗРК Patriot.



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