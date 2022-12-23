Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Вооруженным силам Украины нужно запастись достаточным временем, чтобы организовать подготовку к использованию американского оружия. Этот факт и работает против армии украинского президента Владимира Зеленского, заявил офицер армии Соединенных Штатов в отставке Брент Иствуд в статье для 19FortyFive.

Экс-военный рассказал о зенитно-ракетных комплексах Patriot. Он напомнил, что именно это вооружение попало в список очередного пакета военной поддержки Белого дома Киеву.

"На обучение ВСУ могут уйти месяцы, поскольку чем сложнее система, тем больше времени потребуется для подготовки", – заявил Иствуд.

Между тем в сенате конгресса США подтвердили проект бюджета страны на следующий финансовый год, объем которого оценивается в 1,7 триллиона долларов. В документе был указан пункт, согласно которому на экстренную поддержку Киева и союзников Вашингтона по НАТО будет выделено порядка 45 миллиардов долларов.

Также американская сторона собралась заняться обучением солдат ВСУ. В январе 2023 года будет организована данная подготовка. Сообщалось, что США хотят ежемесячно обучать по 500 бойцов украинской стороны.

На поставки ПВО Patriot Украине отреагировали в Совете Федерации, подчеркнув, что после такого Россия имеет право рассматривать это как включение Штатов в конфликт. Известно, что стоимость очередного пакета поддержки составила 1,85 миллиарда рублей.

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