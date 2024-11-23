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Власти Соединенных Штатов передадут Украине ядерное оружие только в невменяемом состоянии. Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков.

"Только в том случае, если в США все окончательно "с ума свихнутся", как выражался Владимир Высоцкий, только впав в невменяемое состояние они способны передать Украине ядерное оружие", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Сенатор добавил, что такой шаг станет лучшим способом затянуть Запад в "ядерную преисподнюю".

Зарубежные СМИ ранее писали, что сразу несколько чиновников из США и Европы предложили вернуть Украине изъятое после распада СССР ядерное оружие. Тем не менее, как утверждается, такую идею будет сложно претворить в жизнь и она может повлечь серьезные последствия.

В Кремле отмечали, что Россия занимает ответственную позицию, чтобы не допустить ядерного конфликта – это отражено в ее доктрине. Москва также рассчитывает, что и другие страны будут занимать аналогичную позицию и не заниматься провокационными действиями.