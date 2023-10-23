В ЦАХАЛ назвали причину многочисленных переносов наземной операции в Газе – СМИ

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Власти Израиля несколько раз откладывали проведение наземной операции в секторе Газа из-за переговоров с ХАМАС об освобождении заложников. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников из израильской армии обороны (ЦАХАЛ).

По информации чиновников, точной причины переноса операции они не знают, однако некоторые сообщили, что это связано с переговорами о заложниках. Как уточнил источник со ссылкой на представителя ЦАХАЛ, ХАМАС может выпустить на свободу около 50 человек с двойным гражданством вне специальных договоренностей.

Ранее сообщалось, что наземная операция в секторе Газа может не потребоваться, если члены палестинского радикального движения ХАМАС освободят всех пленных и сдадутся. При этом точного ответа на вопрос о том, что для ЦАХАЛ важнее – освобождение пленных или полное уничтожение членов ХАМАС – пресс-секретарь израильской армии не дал.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 4,6 тысячи человек.

О намерении ЦАХАЛ провести в секторе Газа наземную операцию ранее заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. При этом точную дату начала действий он не назвал.

По информации министра обороны Израиля Йоава Галанта, наземная операция в Газе может занять от одного до трех месяцев. Целью вхождения ЦАХАЛ в Газу он назвал полное уничтожение боевиков ХАМАС.

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