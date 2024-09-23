Алиев отозвал Полада Бюльбюль оглы с должности посла Азербайджана в России

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Полад Бюльбюль оглы был отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России. Об этом говорится на сайте глава государства Ильхама Алиева.

Бюльбюль оглы был назначен послом Азербайджана 30 января 2006 года, на своем посту он проработал более 18 лет.

Ранее из России был также отозван посол ФРГ Александр Ламбсдорфф. Сообщалось, что дипломат отправится в Германию на неделю для консультаций, связанных с обвинениями в предполагаемых кибератаках на центральный офис Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в 2023 году.

Ламбсдорф отмечал, что риска его невозвращения в Россию после отзыва в ФРГ не было.