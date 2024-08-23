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23 августа, 20:19

Политика

МО РФ показало видео уничтожения украинской пехоты на лодке в дельте Днепра

телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны показало, как российские десантники не дали ВСУ высадиться в дельте Днепра. Видеоролик появился в телеграм-канале ведомства.

Разведывательные подразделения ВДВ обнаружили двигающуюся по реке моторную лодку ВСУ с шестью военнослужащими. Операторы БПЛА передали координаты цели на пункт управления артиллерией для ее уничтожения.

В результате артиллерийский расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 уничтожил пехоту ВСУ при попытке выхода на берег.

Для этого российские войска применили реактивные системы залпового огня "Град", которые нанесли удар по противнику, находясь на расстоянии 20 километров. В результате удара ВС РФ погибли все боевики киевского режима, которые находились на острове.

Бойцы спецназа "Ахмат" при помощи FPV-дрона также сожгли французский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Crotale на курском направлении. Помимо этого, российские военнослужащие в течение дня уничтожили и другую технику ВСУ.

Минобороны РФ: потери ВСУ за сутки составили до 400 военных и 17 единиц бронетехники

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