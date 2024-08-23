23 августа, 20:19Политика
МО РФ показало видео уничтожения украинской пехоты на лодке в дельте Днепра
Разведывательные подразделения ВДВ обнаружили двигающуюся по реке моторную лодку ВСУ с шестью военнослужащими. Операторы БПЛА передали координаты цели на пункт управления артиллерией для ее уничтожения.
В результате артиллерийский расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 уничтожил пехоту ВСУ при попытке выхода на берег.
Для этого российские войска применили реактивные системы залпового огня "Град", которые нанесли удар по противнику, находясь на расстоянии 20 километров. В результате удара ВС РФ погибли все боевики киевского режима, которые находились на острове.
Бойцы спецназа "Ахмат" при помощи FPV-дрона также сожгли французский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Crotale на курском направлении. Помимо этого, российские военнослужащие в течение дня уничтожили и другую технику ВСУ.
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