Минобороны показало, как российские десантники не дали ВСУ высадиться в дельте Днепра. Видеоролик появился в телеграм-канале ведомства.

Разведывательные подразделения ВДВ обнаружили двигающуюся по реке моторную лодку ВСУ с шестью военнослужащими. Операторы БПЛА передали координаты цели на пункт управления артиллерией для ее уничтожения.

В результате артиллерийский расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 уничтожил пехоту ВСУ при попытке выхода на берег.

Для этого российские войска применили реактивные системы залпового огня "Град", которые нанесли удар по противнику, находясь на расстоянии 20 километров. В результате удара ВС РФ погибли все боевики киевского режима, которые находились на острове.

Бойцы спецназа "Ахмат" при помощи FPV-дрона также сожгли французский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Crotale на курском направлении. Помимо этого, российские военнослужащие в течение дня уничтожили и другую технику ВСУ.

