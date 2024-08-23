"Искандер-М" поразил позиции РСЗО MLRS в Николаевской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ ракетным ударом комплекса "Искандер-М" поразили позиции реактивной системы залпового огня MRLS ВСУ в Николаевской области, уничтожили три автомобиля с боеприпасами и транспортно-заряжающую машину, сообщает Минобороны РФ.

Также поражены два автомобиля сопровождения и склад с боекомплектом. Удар был нанесен в районе Березнеговатого Николаевской области.

Ранее российские военные ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили украинский бомбардировщик Су-24, который находился на аэродроме в Днепропетровской области. Удар был нанесен по стоянке авиационной техники, когда к бомбардировщику ВСУ подвешивали крылатые ракеты Storm Shadow (SCALP-EG). Таким образом, российские военные смогли уничтожить не только самолет, но и эти авиационные средства поражения.

О подготовке украинского бомбардировщика к боевому вылету стало известно благодаря работе российских средств разведки. Военнослужащие ВС РФ выяснили, что технический персонал ВСУ планировал подвесить ракеты к пилонам самолета.

