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16 августа, 20:12

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МО: удар "Искандера" ВС РФ уничтожил Су-24 ВСУ в Днепропетровской области

ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили Су-24 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные ударом ракеты "Искандер-М" уничтожили украинский бомбардировщик Су-24, который находился на аэродроме в Днепропетровской области, сообщило министерство обороны РФ.

Удар был нанесен по стоянке авиационной техники, когда к бомбардировщику ВСУ подвешивали крылатые ракеты Storm Shadow (SCALP-EG). Таким образом российские военные смогли уничтожить не только самолет, но и эти авиационные средства поражения.

О подготовке украинского бомбардировщика к боевому вылету стало известно благодаря работе российских средств разведки. Военнослужащие ВС РФ выяснили, что технический персонал ВСУ планировал подвесить ракеты к пилонам самолета.

Ранее в Минобороны России сообщили, что инженерные подразделения российских военных дистанционно минируют пути резервов ВСУ к приграничным районам Курской области. Они уже обработали местность в местах сосредоточения украинских военных в Сумской области.

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