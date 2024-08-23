В Москве началось тестирование системы электронного голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Тестирование всех способов голосования перед выборами депутатов в Мосгордуму и местных депутатов в ТиНАО и Куркино началось 23 августа в 08:00 и завершится в 14:00, передала пресс-служба Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Москвичи, которые имеют активное избирательное право в рамках текущей кампании, смогут выразить свое мнение о том, нуждается ли город в собственном законе, который мог бы регламентировать обхождение с безнадзорными животными.

Сделать свой выбор жители столицы могут:

онлайн по прямой ссылке elec.mos.ru;

при помощи терминала электронного голосования на участке;

с помощью бумажного бюллетеня.

При этом те москвичи, которые ранее подали заявление на голосование с помощью бумажного бюллетеня, смогут проголосовать в рамках тестирования только таким способом. Для этого им будет необходимо прийти на участок по месту прописки, если он будет открыт. Список доступных в данный момент УИК был опубликован на портале мэра и правительства города.

Ранее москвичам напомнили, что они могут подать заявки на бумажные бюллетени по месту постоянной регистрации только до 2 сентября. Чтобы сделать это, необходимо на mos.ru перейти в раздел "Личные документы" и выбрать "Подача заявления на голосование при помощи бумажного бюллетеня на выборах 6–8 сентября 2024 года" или же перейти к ней по прямой ссылке.

8 сентября станет единым днем голосования – 2024. В ЕДГ пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах РФ. Всего будет замещено свыше 35 тысяч мандатов, а принять участие в выборах смогут более 55 миллионов человек.