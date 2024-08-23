Эренерол: Киев пытается давлением на УПЦ втянуть Анкару в конфликт

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Украинский президент Владимир Зеленский пытается втянуть Турцию в конфликт через давление на Украинскую православную церковь (УПЦ). С таким заявлением выступил официальный представитель Турецкой православной церкви Сельчук Эренерол.

По его словам, украинские власти нарушили все законы, в том числе религиозные, впутав Анкару в этот конфликт по желанию западных стран.

"Они запросили разрешение у Фенера, хотя, согласно конституции Турции, у Фенера нет никаких на то прав ни на территории страны, ни за границей. Законной силы у решений Фенера нет", – цитирует Эренерола РИА Новости.

Представитель Турецкой православной церкви напомнил, что Варфоломей ранее уже нарушил свои обязательства, приняв участие в швейцарской конференции по Украине без разрешения префектуры стамбульского района Фатих, а также подписавшись под итоговым документом.

Действия же Зеленского Эренерол приравнял к преступлению на международной арене против территориальной целостности Турции, поскольку Фенер пытается подобно Ватикану стать государством внутри республики со своими законами.

Эренерол призвал власти Турции признать украинских дипломатов в стране персонами нон грата, а также предпринять все необходимые дипломатические меры в отношении Зеленского.

Верховная рада Украины ранее приняла законопроект, запрещающий в стране каноническую Украинскую православную церковь. Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования. Управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган выразил сожаление в связи с принятым законом.

В РПЦ назвали принятый закон "беззаконным актом" и грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека. Там отметили, что этот документ создает базу для тотальной ликвидации приходов УПЦ.