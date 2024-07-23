ГД приняла поправку о выплате 10 тысяч рублей из остатков маткапитала

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Госдума разрешила выплатить семьям неистраченный остаток маткапитала в размере 10 тысяч рублей. Соответствующую поправку утвердила нижняя палата парламента на заседании, которое прошло 23 июля.

Теперь те, кто полностью не истратил положенный им маткапитал, могут получить остаток, который не превышает 10 тысяч рублей, в виде единовременной выплаты.

Авторами поправки стали депутаты, в число которых также вошел председатель ГД Вячеслав Володин.

"Найти решение этого вопроса поручил Владимир Путин. Благодаря ему дополнительную поддержку получат более 730 тысяч семей", – уточнил он.

Поправка оформлена ко второму чтению законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного социального обеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По словам Володина, закон вступит в силу с момента опубликования.

"Таким образом, семьи, которым положена эта выплата, смогут воспользоваться ею уже летом, во время отпуска или при подготовке детей к школе", – подытожил председатель нижней палаты парламента, слова которого приводятся на сайте ГД.

Инициативу о выплате россиянам неистраченных средств маткапитала выдвинул в День семьи, любви и верности Владимир Путин. Однако он обратил внимание, что на первое время необходимо ограничить эту сумму до 10 тысяч рублей.

Эти средства будут поступать на счет граждан автоматически, уточнила, в свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, в общей сложности россияне смогут получить нерастраченные средства маткапитала на 1,5 миллиарда рублей.

