Politico: США могут оставить ЕС без интернета

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Администрация американского лидера Дональда Трампа может оставить Евросоюз (ЕС) без интернета на фоне торговой войны. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на экспертов издания Politico.

В частности, руководитель аналитического Центра по регулированию в Европе Зак Майерс не исключил, что Трамп может прибегнуть и к иным методам, чтобы нанести ущерб экономическим интересам ЕС.

Глава австрийского провайдера облачных сервисов Anexia Александер Виндбихлер, в свою очередь, заявил, что европейским IT-компаниям нужно было раньше задуматься о том, что они практически полностью зависят от американских облачных сервисов.

По его словам, европейские облачные сервисы на протяжении долгого времени избегали лоббирования своих интересов, сосредоточив внимание на технологической конкурентоспособности. Однако американские компании уже захватили более двух третей рынка ЕС в сфере облачных сервисов.

Помимо этого, США опережают ЕС в развитии искусственного интеллекта. При этом доля Европы на мировом рынке микропроцессоров уже уменьшилась до 10%.

Ранее Трамп предложил ввести против ЕС пошлины в размере 50%, указав, что с европейской стороной трудно вести дела. При этом, как уточнил американский лидер, тарифы не будут действовать, если страны ЕС создадут свое производство в США.