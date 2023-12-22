На Украине обвинили Россию в срыве поставок истребителей для ВСУ

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На Украине обвиняют РФ в срыве поставок иностранных истребителей для ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании "Украинская бронетехника" Владислава Бельбаса.

По его словам, Россия якобы постоянно создает помехи, чтобы Киев не мог получить оружие для обеспечения армии.

"Примеров много, вот один из них. В одной стране, в другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, Минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян", – рассказал он.

Топ-менеджер считает, что РФ могла оказать давление на участников сделки, в результате чего страна-поставщик заявила, что передумала, и расторгла договор с Украиной.

Ранее лидеры Евросоюза сообщили, что Киев остро нуждается в срочных поставках боеприпасов и систем ПВО. Кроме того, они запросили Евросовет увеличить финансирование Европейского фонда мира, который используется для поставок военной помощи Украине.

В свою очередь, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что без финансовой помощи стран Запада Украина может "продержаться" лишь пару месяцев. По ее мнению, в случае если поддержка со стороны западных стран не будет поступать более длительный промежуток времени, то это поставит под угрозу экономическое восстановление Украины.



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