Переводчик Горбачева оценил ошибку с переводом речи Зеленского в Вашингтоне

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Личный переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко заявил, что оговорки и ошибки в переводах речей первых лиц государства обычно не сказываются на переговорах. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне в ходе онлайн-трансляции пресс-конференции президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского переводчица перепутала слова crime ("преступление") и country ("страна") в речи украинского лидера. Таким образом получилось, что в переводе Зеленский попросил финансовую помощь от конгресса для преступлений.

"Это просто оговорка. Конечно, у всех они бывают. Не думаю, что это как-то отразится [на переводчице]. Если перевод был хороший, то на переговорах это вообще не отразится", – высказался Палажченко.

Переводчик отметил, что не знает, как подобные ситуации решают в США, и добавил, что у опытных специалистов оговорки встречаются реже. Молодые же переводчики могут переволноваться, после чего их критикуют в прессе.

Во время пресс-конференции оговорку допустил и президент США Джо Байден. Он не смог выговорить выражение Ukrainian people ("украинский народ"), произнеся вместо него Uranian people ("народ Урана").

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон накануне, 21 декабря. В ходе беседы американский лидер Джо Байден заявил, что США предоставят Украине батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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