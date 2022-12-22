Японский политик призвал США признать бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ошибкой

Фото: depositphotos/denisismagilov

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки призвал правительство Соединенных Штатов честно заявить Токио и всему миру, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были ошибкой.

Он указал, что с конца войны прошло уже 77 лет, однако Штаты, которые сбросили атомные бомбы, никогда не просили за это прощения.

"Это США, кто громко говорит о "демократии, правах человек и свободе" про действия других стран. Так почему бы честно не заявить Японии и всему миру о том, что США сделали?" – приводит слова Мунэо РИА Новости.

Так японский политик прокомментировал появившиеся в СМИ публикации о согласовании возможного визита американского лидера Джо Байдена в Нагасаки в мае следующего года.

Если же визит состоится, отметил Мунэо, то Байдену следовало бы заявить всему миру о том, что использование ядерного оружия и применение атомных бомб – это ошибка.

Ранее Владимир Путин напомнил, что Соединенные Штаты являются единственным в мире государством, применившим ядерное оружие.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США перед человечеством за преступления против мирных граждан. Политик подчеркнул, что Хиросима и Нагасаки не представляли никакой угрозы.



В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!