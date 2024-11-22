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Президент Украины Владимир Зеленский пытается затянуть переговоры России и США и будет делать все для эскалации ситуации. Об этом в эфире радио КП заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

По его словам, Киев хочет, чтобы Москва использовала ядерное оружие.

"Сейчас он движется по очень плохому для себя сценарию. Для Зеленского применение ядерного оружия – значит, смахнуть все шахматы с доски, это выход за рамки игры. Он будет делать все, чтобы была эскалация", – объяснил бывший депутат.

Царев добавил, что Зеленский мог решить переждать избранного президента США Дональда Трампа, пока у него не начнутся проблемы внутри страны.

Между тем верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Владимир Путин и Трамп сядут за стол переговоров для обсуждения украинского конфликта. При этом он подчеркнул, что всегда выступал за то, чтобы разрешить Украине использовать западное дальнобойное оружия для атаки вглубь России.

Однако власти США не видят признаков того, что российская сторона готовится к применению ядерного оружия на территории Украины. Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Штаты не стали менять подходов к ядерному развертыванию и не видят перемен в этом со стороны России.

