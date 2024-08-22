Тестовое голосование перед сентябрьскими выборами пройдет 23 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тестовое голосование перед выборами депутатов в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино состоится 23 августа с 08:00 до 14:00, сообщила пресс-служба Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Принять участие в онлайн-тестировании системы электронного голосования можно будет по прямой ссылке elec.mos.ru. С помощью этого же электронного адреса москвичи смогут выразить свою позицию в электронном формате и на самих выборах.

Стать участниками тестового голосования смогут все жители столицы, у которых есть активное избирательное право в рамках текущей избирательной кампании.

При этом те горожане, которым уже одобрили заявление для голосования на сентябрьских выборах через бумажный бюллетень, также смогут протестировать этот способ в ходе тестового голосования. Для этого они должны будут прийти на участок по месту постоянной регистрации, если он будет открыт 23 августа. При этом отдать свой голос при помощи электронного бюллетеня они не смогут.

Адреса участков, которые будут работать в день тестового голосования, были представлены на сайте.

Ранее москвичам напомнили, что они могут подать заявки на бумажные бюллетени по месту постоянной регистрации только до 2 сентября. Чтобы сделать это, необходимо на mos.ru перейти в раздел "Личные документы" и выбрать "Подача заявления на голосование при помощи бумажного бюллетеня на выборах 6–8 сентября 2024 года" или же перейти к ней по прямой ссылке.

8 сентября станет единым днем голосования – 2024. В ЕДГ пройдет почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах РФ. Всего будет замещено свыше 35 тысяч мандатов, а принять участие в выборах смогут более 55 миллионов человек.