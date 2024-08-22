22 августа, 09:27Политика
Гражданина Латвии экстрадировали в США по обвинению в экспорте авиадеталей в РФ
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Латвийца Олега Чистякова заподозрили в незаконных поставках авиационного оборудования в РФ и экстрадировали в Соединенные Штаты, соответствующая информация появилась на портале американского Минюста.
"Чистяков вступил в заговор с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Эдвардом Робертсоном <...> с целью сбыта, ремонта и поставок американского авиационного оборудования клиентам в России", – говорится в публикации.
Его могут лишить свободы на срок до 20 лет, а также обязать выплатить штраф в размере миллиона долларов.
В свою очередь, Буяновский и Робертсон были пойманы еще в марте прошлого года, им вынесут приговоры 14 ноября и 3 октября соответственно.
Прошлой осенью суд в Бостоне назначил гражданину РФ Владиславу Клюшину девять лет лишения свободы. Учредителя IT-компании "М13" в США обвинили в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе украденных и непубличных данных с участием нескольких сообщников.
Его задержали в Цюрихе за два года до этого, после чего экстрадировали из Швейцарии в США. Во время перелета мужчину сопровождали американские полицейские.