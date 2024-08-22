Гражданина Латвии экстрадировали в США по обвинению в экспорте авиадеталей в РФ

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Латвийца Олега Чистякова заподозрили в незаконных поставках авиационного оборудования в РФ и экстрадировали в Соединенные Штаты, соответствующая информация появилась на портале американского Минюста.

"Чистяков вступил в заговор с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Эдвардом Робертсоном <...> с целью сбыта, ремонта и поставок американского авиационного оборудования клиентам в России", – говорится в публикации.

Его могут лишить свободы на срок до 20 лет, а также обязать выплатить штраф в размере миллиона долларов.

В свою очередь, Буяновский и Робертсон были пойманы еще в марте прошлого года, им вынесут приговоры 14 ноября и 3 октября соответственно.

Прошлой осенью суд в Бостоне назначил гражданину РФ Владиславу Клюшину девять лет лишения свободы. Учредителя IT-компании "М13" в США обвинили в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе украденных и непубличных данных с участием нескольких сообщников.

Его задержали в Цюрихе за два года до этого, после чего экстрадировали из Швейцарии в США. Во время перелета мужчину сопровождали американские полицейские.