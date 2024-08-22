МИД РФ: финансовые вливания в Киев способствуют эскалации конфликта

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Финансовые вливания в Киев способствуют эскалации конфликта на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

В ведомстве заявили, что это только толкает украинского лидера Владимира Зеленского на очередные авантюры и исключает возможности политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Кроме того, в МИД пообещали, что Москва ответит на заморозку Западом своих активов. Меры будут взвешенными, выверенными и не наносящими ущерба российским экономическим операторам.

"Россия располагает достаточным арсеналом политических, экономических шагов в отношении тех, кто пытается положить руку на ее золотовалютные резервы", – говорится в сообщении.

При этом репутация финансовых институтов ЕС, которые десятилетиями создавали себе имидж надежных операторов на рынке ценных бумаг, будет навсегда потеряна. Более того, чем дальше ЕС будет идти по пути наращивания нелегитимных антироссийских санкций, тем более плачевные последствия это будет иметь для его финансово-экономической системы, уверены в дипведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил об угрозе международной финансовой системе на фоне попыток западных стран конфисковать активы России. Так он прокомментировал сообщения в СМИ о вероятном ответе Саудовской Аравии на такой исход событий. Там, по данным журналистов, призвали распродать долговые бумаги Евросоюза в ответ на конфискацию активов РФ, однако в местном Минфине идею не поддержали.