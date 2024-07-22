"Ведомости": у Шойгу будет восемь заместителей и три помощника в Совбезе

Фото: kremlin.ru

У Сергея Шойгу, после назначения его секретарем Совета безопасности России, будет один первый заместитель и семь других, а также до трех помощников. Штатная численность Совбеза при новом секретаре не изменится, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Должность первого заместителя секретаря занимает экс-министр внутренних дел Рашид Нургалиев. При этом до сих пор остается вакантной должность одного заместителя. Также у Шойгу может быть три помощника, но, судя по открытым документам, они пока не назначены. На сайте Совбеза значится только один помощник – Дмитрий Грибков.

Отмечается, что в Совбезе около двух десятков подразделений "с разными задачами и направлениями работы". Работа многих департаментов прямо перекликается с основными задачами, которые описаны в утвержденном президентом положении.

Секретариат заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева функционирует как отдельное подразделение. Это одно из самых крупных подразделений Совбеза. В него, по словам источников, может входить примерно полтора десятка человек.

Сергей Шойгу, прежде занимавший пост министра обороны, был отправлен в отставку и назначен на должность главы Совбеза 12 мая. Ранее эту должность занимал Николай Патрушев.

Владимир Путин уточнял, что Шойгу будет координировать работу в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).