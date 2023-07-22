США ответственны за удар ВСУ по российским журналистам – посольство РФ

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США ответственны за удар ВСУ кассетными боеприпасами по российским журналистам, в результате которого погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, сообщает посольство РФ в Вашингтоне.

В диппредставительстве напомнили, что американские чиновники заверяли мировую общественность, что украинцы будут использовать эти средства избирательно и ответственно.

"Ничтожность этих слов очевидна всем. Применение киевским режимом оружия кассетного типа по гражданскому населению подтверждает: Вашингтон теряет контроль над своими марионетками. ВСУ настолько отчаялись из-за тяжелейшего положения на фронте, что идут на самые изуверские деяния", – говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что на совести США лежит затягивание конфликта и новые жертвы среди мирных граждан. Также говорится, что украинские радикалы применяют эти снаряды по городам и поселкам России, разрушая дома мирных жителей.

"Посольство России в Вашингтоне выражает глубокие соболезнования родным и близким Журавлева. Ростислав Игоревич – настоящий герой нашего времени. Он бесстрашно освещал преступления киевских нацистов и многое сделал для того, чтобы мир узнал правду о невероятном зле, с которым борется Российская Федерация в ходе специальной военной операции", – говорится в сообщении.

Также дипмиссия пожелала скорейшего выздоровления коллегам Журавлева, получившим ранения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что те, кто виновен в жестокой расправе над российским журналистом Ростиславом Журавлевым, понесут заслуженное наказание. По ее словам, меру ответственности разделят и поставщики кассетных боеприпасов Киеву.

Украинские войска ударили по группе российских журналистов, применив кассетные боеприпасы в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев.

Уточняется, что представители СМИ готовили материалы об артиллерийских обстрелах со стороны Украины. Четыре журналиста получили ранения различной степени тяжести. Была проведена оперативная эвакуация. В настоящее время им оказывается помощь в полевых медучреждениях Минобороны России.

Корреспондент Ростислав Журавлев скончался во время эвакуационных мероприятий в результате травм, полученных после разрыва кассетного боеприпаса. Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования родным погибшего. В своем телеграм-канале он уточнил, что обстрелу подверглась гражданская машина, которая следовала от Васильевки к селу Владимировка.

Кроме того, врио губернатора добавил, что при обстреле пострадал корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Он получил ранения разной степени тяжести. Сейчас за его состоянием следят медики.

Люди несут цветы к зданию "России сегодня" на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве.

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