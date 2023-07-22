Авиация РФ поразила более десяти мест скопления ВСУ на запорожском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Авиации группировки войск "Восток" удалось уничтожить свыше десяти мест скопления украинских войск на запорожском направлении. Об успехах российских военнослужащих в рамках спецоперации РФ на Украине рассказал глава пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов.

"Штурмовой и армейской авиацией поражены свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Роботино и Приютное", – передает РИА Новости его слова.

Кроме того, российские силы не дали вражеским войскам провести ротацию в районе Новодаровки. Устранена украинская разведывательная группа около Мирного. Также ВСУ потеряли минометный расчет.

ВС РФ дали отпор действиям противника в направлении Работино. Украинская сторона понесла значительные потери в живой силе и военной техники. Выведена из строя гаубица ВСУ в районе Червоной Криницы.

Еще две разведывательные группы были устранены западнее Макаровки на южнодонецком направлении. Уничтожены минометный расчет восточнее Урожайного, гаубица "Мста-Б" в районе Великой Новоселки и станция контрбатарейной борьбы в районе Водяного.

Ранее Вооруженные силы РФ овладели пятью опорными пунктами и четырьмя наблюдательными постами в районе населенного пункта Масютовка и станции Синьковка на двуреченском направлении.

Потери украинских войск при этом составили более взвода живой силы. Кроме того, солдаты ВСУ потеряли польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика".

До этого сообщалось, что российская артиллерия уничтожила более 40 военных Вооруженных сил Украины при попытке ночной высадки в районе Антоновского моста в Херсонской области.



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