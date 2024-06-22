Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о четырех взрывах, которые произошли в городе в субботу, 22 июня, на фоне объявленной ранее воздушной тревоги.

"В Харькове слышны взрывы!" – написал он в своем телеграм-канале.

Глава города уточнил, что удар пришелся по жилому дому. На данный момент количество пострадавших достигло 38 человек.

Ранее глава областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры во Львовской области после его повреждения. По его словам, сведений о пострадавших пока не поступало.

До этого серия взрывов произошла в Луганске в ночь на 20 июня. Звуки взрывов были слышны в городе в период с 01:24 до 01:27 по московскому времени.