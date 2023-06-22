Рябков высказался против участия в саммите БРИКС представителей недружественных стран

Фото: 123RF/mrilkin

Участие недружественных России государств в саммите БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) является неуместным. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, говоря о желании президента Франции Эммануэля Макрона посетить мероприятие.

"Лидеры государства, которые проводят настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентировано и убежденно рассуждая о том, что Россию нужно изолировать, – такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС", – цитирует дипломата РИА Новости.

Рябков отметил, что перечень приглашенных на саммит определяет принимающая сторона, однако этому в любом случае должно предшествовать обсуждение с участием всех членов БРИКС.

Российская сторона известила ЮАР о своем отношении к возможному присутствию французского лидера и надеется на то, что ее позиция будет учтена, подытожил замглавы МИД РФ.

Саммит БРИКС пройдет в ЮАР в предстоящем августе. Владимир Путин, как ожидается, примет в нем очное участие. Приглашение российскому лидеру направил лично президент ЮАР Сирил Рамапоса.

Недавно стало известно, что принять участие в саммите захотел президент Франции Эммануэль Макрон. С этой просьбой он обратился к главе ЮАР, тот однако обещал подумать и обсудить этот вопрос с коллегами из других стран.

