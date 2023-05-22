В МИД РФ назвали безответственными угрозы США в отношении Крыма

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Крым является частью России, а угрозы США показывают безответственность. Москва не допустит этого, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Крым – неотъемлемая часть РФ, и попытки представить дело по-другому, угрожать – это очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона", – цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, территориальная целостность РФ будет обеспечена.

Кроме того, Рябков заявил, что, несмотря на действия и намерения Вашингтона по наращиванию поставок вооружений Киеву, цели РФ по спецоперации будут выполнены.

"Вся номенклатура вооружений, боевой техники, которая находится в обсуждении, так или иначе окажется на Украине. Это же относится к подготовке военнослужащих ВСУ", – указал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать истребители F-16 для ударов по России. Американский лидер Джо Байден, ссылаясь на слова Зеленского, отметил, что самолеты также не будут применяться в ходе предстоящего контрнаступления ВСУ.

В свою очередь, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не вводят ограничений на использование ВСУ оружия для ударов по Крыму. Он подчеркнул, что в Вашингтоне считают Крым "территорией Украины".