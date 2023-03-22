США рассчитывают назначить посланника по взаимодействию с оппозицией Белоруссии

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Вашингтон рассматривает возможность назначить в ближайшее время спецпредставителя по взаимодействию с оппозиционными силами Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы очень активно рассматриваем возможность движения вперед со специальным посланником. Я сейчас изучаю возможность того, чтобы старшее должностное лицо в Бюро по делам Европы <...>, взаимодействовало на высоком уровне с оппозицией", – приводит его слова РИА Новости.

Таким образом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал вопрос сенатора о взаимодействии с белорусской оппозицией.

Ранее сообщалось, что суд в Белоруссии заочно приговорил экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Политик, которая в настоящее время находится за пределами Белоруссии, была признана виновной в госизмене, заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, призывах к ее захвату, а также создании экстремистской организации и руководстве ей.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Тихановской следует помнить о судьбе "слитого" Соединенными Штатами экс-главы временного правительства Венесуэлы в изгнании Хуана Гуайдо.

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