Лавров назвал истерикой реакцию Запада на смерть Навального

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал истерикой реакцию Запада на смерть Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом он сообщил после заседания глав дипведомств G20, передает ТАСС.

По его словам, западные страны должны осознать бессмысленность своих действий по постоянному обострению ситуации вокруг Навального, а также по якобы попыткам найти виновных в смерти политика. Также глава МИД РФ указал на то, что именно США определяют виновного.

"Они же действуют как и прокурор-обвинитель, как судья и как исполнитель наказания, – все это в одном флаконе", – уточнил Лавров.

Кроме того, министр подчеркнул, что западные страны не имеют права вмешиваться во внутренние дела России, а их требования по поводу необходимости провести независимое расследование обстоятельств смерти Навального являются постыдными.

"У них самих такое бревно в глазу с Джулианом Ассанжем, Гонсало Лирой, который скончался от пыток в украинской тюрьме. Ни американцы, ни кто-либо другой никоим образом это не комментировали. Еще раз убеждаюсь: нацистам все можно", – заключил глава МИД РФ.

О смерти политика стало известно днем 16 февраля. Он умер в исправительной колонии № 3. По данным УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, самочувствие Навального ухудшилось после прогулки, в ходе которой он потерял сознание. Врачи пытались реанимировать его, но спасти его не удалось.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать обвинения жены политика Юлии Навальной в адрес Владимира Путина, которая считает, что тот якобы причастен к гибели ее супруга. Песков назвал такие заявления голословными.

В свою очередь, США 23 февраля сообщат о новом масштабном пакете антироссийских санкций из-за смерти Алексея Навального. По словам представителя Белого дома по нацбезопасности Джона Кирби, президент США Джо Байден попросил ввести санкции, чтобы призвать российскую сторону к ответу по поводу ситуации с умершим политиком.

