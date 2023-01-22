18:58Политика
Шольц вспомнил о Путине и Украине во время обращения к французам
Фото: AP Photo/Michael Kappeler/Pool Photo via AP
Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления, приуроченного к годовщине подписания Францией и Германией Елисейского договора, вспомнил об украинском кризисе и Владимире Путине. Он выложил видеообращение на своей официальной странице в Twitter.
"И теперь, 60 лет спустя, мы можем сказать, что двусторонний мирный проект состоялся. Германия и Франция – друзья и близкие партнеры. Сегодня мы говорим о европейском мирном проекте на рубеже времен, о наших ценностях, которые мы хотим сохранить, защитить и укрепить", – сказал он.
Затем Шольц вдруг заговорил об Украине. Немецкий политик заявил, что "Владимир Путин не победит", а Запад, в свою очередь, продолжит поддерживать Киев.
Ранее журнал The Spectator написал, что карьера канцлера ФРГ оказалась под угрозой из-за конфликта на Украине. Отмечалось, что каждое решение Шольца принималось под вынужденным давлением германских политиков. Одним из таких шагов стало решение о предоставлении Киеву бронетехники, при принятии которого канцлер ярко проявил собственную нерешительность.
По словам автора статьи, многие политические силы Германии и ряд украинских политиков хотели бы видеть во главе правительства ФРГ нынешнего министра иностранных дел республики Анналену Бербок.
До этого Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о необходимости поражения России для завершения украинского кризиса.
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