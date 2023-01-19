Карьера канцлера ФРГ Шольца оказалась под угрозой из-за Украины – СМИ

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Конфликт на Украине и его кризисные последствия делают все более уязвимой позицию канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает The Spectator.

В статье колумниста издания Джеймса Снелла отмечается, что каждое решение Шольца по Украине принималось под вынужденным давлением германских политиков. Одним из таких шагов стало решение о предоставлении Киеву бронетехники, при принятии которого канцлер ярко проявил собственную нерешительность.

"Он намекнул, что теперь, когда Британия официально объявила о предоставлении эскадрильи основных боевых танков Challenger 2, Германию можно уговорить, склонить и подкупить, чтобы она сделала то же самое. Но только если все остальные прыгнут первыми", – говорится в статье.

Снелл пояснил, что из-за такого промедления танки смогут прибыть в зону боевых действий не раньше весны. Об этом, в частности, заявляли в министерстве обороны ФРГ.

По словам автора, многие политические силы Германии и ряд украинских политиков хотели бы видеть во главе правительства ФРГ нынешнего министра иностранных дел республики Анналену Бербок.

"(Эти силы готовы. – Прим. ред.) дать понять Шольцу, что не только его наследство в опасности, если он не изменит курс, под ударом вся его политическая жизнь", – отметил Снелл.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что Шольц готов поставить Украине танки только после США, поскольку он боится обвинений в поддержке нацизма. Депутат полагает, что Шольц хочет переложить на других ответственность за принятие подобных решений.

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