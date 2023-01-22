Украинской участнице "Мисс Вселенная" не дали высказаться против России – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Gerald Herbert

Организаторы конкурса красоты "Мисс Вселенная" не дали слово украинской участнице Виктории Апанасенко, чтобы не допустить провокации. Об этом она рассказала в интервью украинскому изданию KP, передает РИА Новости.

Апанасенко заявила журналистам, что других конкурсанток пригласили на сцену для вручения награды во время финала, а ее – нет. При этом за день до финала организаторы записали с ней видео, которое и показали во время трансляции, однако микрофон девушке не дали, рассказала она.

Автор статьи предположил, что украинку намеренно не пригласили для того, чтобы она ничего не сказала в прямом эфире о конфликте. При этом Апанасенко подтвердила, что у нее были такие намерения.

"Я не просила большего. Мне очень хотелось напомнить большой аудитории в прямом эфире, что конфликт продолжается", – заявила она.

Финал "Мисс Вселенная" состоялся 14 января в Новом Орлеане. Победу одержала представительница США Р’Бонни Габриэл. Россию на конкурсе представляла уроженка Оренбурга Анна Линникова, обладательница титула "Мисс Россия – 2022".



Представительница США победила в конкурсе "Мисс Вселенная"

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