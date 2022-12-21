Сенатор допустил контакты нового посла США с людьми, готовящими смену власти в РФ

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Зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов сообщил, что новый посол США в Москве направлен в Россию, чтобы создать стране еще больше проблем. Об этом сообщает "Газета.ру".

Пост диппредставителя займет Линн Трейси. Ее кандидатуру выдвинул президент США Джо Байден.

"От Линн Трейси лично я бы ничего сильно не ожидал. Просто она будет довольно точно реализовывать проводимую сегодня политику нынешней администрации Белого дома", – заявил Климов.

По словам сенатора, при подготовке к приезду Трейси наставляли общаться не только с официальными представителями России, но и со сторонниками радикальной оппозиции, которая бы готовила смену власти в стране.

В сентябре 2022 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва дала согласие на назначение Линн Трейси новым послом США в России. Ее кандидатуру в декабре утвердили и на уровне сената конгресса США.

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