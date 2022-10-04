РФ дала согласие на назначение нового посла Сирии

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Москва дала официальный агреман на назначение нового посла Сирии в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова.

Он отметил, что новый посол еще не прибыл в Россию.

"Посольство Сирийской Арабской Республики долго без посла не останется", – сказал Богданов.

Ранее Москва дала согласие на назначение Линн Трейси новым послом США в России. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пояснил, что Вашингтон запросил согласие некоторое время назад, а ее выдвижение на эту должность анонсировал только что. Он также оценил возможность активизации контактов с США после назначения нового посла.



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